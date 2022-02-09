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11:20, 9 февраля 2022 года

Знаменитый недострой на ул. Гостиной в Орле продают за четверть миллиарда рублей

Объявление появилось на сайте «Авито».


Знаменитый недострой на ул. Гостиной в Орле продают за 250 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
 
«Приглашаем к сотрудничеству инвесторов и покупателей, заинтересованных в приобретении прав собственности на запроектированный, с полученными всеми необходимыми разрешительными документами – Бизнес Центр «Купчина Радость» (название условное). Земля в собственности, посадка застройки 2 500 кв. м., коммерческая площадь в объекте 8300 кв. м., 4 этажа, плюс неординарная мансарда 900 кв. м., всё с сохранением исторического вида здания культурного наследия в данном архитектурном ансамбле. Центр имеет все основания стать Исторической достопримечательностью города Орла, центральным лид-магнитом для арендаторов и самыми востребованными апартаментами нашего города», – написано в объявлении.
 
Напомним, что ранее на месте лота находилось историческое здание с уникальной лепниной. Долгое время ходили разговоры о восстановлении дома, но все закончилось его сносом. Сейчас на его месте лишь котлован и железобетонный фундамент. По факту сноса здания возбуждалось уголовное дело.


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Артём Ежаков


 
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