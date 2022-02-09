В Мценске пожарные спасли женщину и предотвратили крупный пожар

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11:40, 9 февраля 2022 года
В Мценске пожарные спасли женщину и предотвратили крупный пожарТревогу забили соседи, услышавшие крики пенсионерки о помощи.
Накануне вечером в Мценске сотрудниками МЧС была спасена женщина и предотвращен пожар в многоквартирном доме на ул. Кузьмина. Соседи услышали крики пенсионерки с призывами помочь. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и нашли хозяйку лежащей на полу. На кухне в это время уже выкипала кастрюля. Амчанку передали медикам, ей потребовалась госпитализация.
За прошедшие сутки пожаров в Орловской области не было. Спасатели отработали 7 вызовов.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области
Артём Ежаков