В Мценске пожарные спасли женщину и предотвратили крупный пожар

Тревогу забили соседи, услышавшие крики пенсионерки о помощи.

Накануне вечером в Мценске сотрудниками МЧС была спасена женщина и предотвращен пожар в многоквартирном доме на ул. Кузьмина. Соседи услышали крики пенсионерки с призывами помочь. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и нашли хозяйку лежащей на полу. На кухне в это время уже выкипала кастрюля. Амчанку передали медикам, ей потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки пожаров в Орловской области не было. Спасатели отработали 7 вызовов.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области