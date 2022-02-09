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12:00, 9 февраля 2022 года В части Северного района Орла и деревни Старцево 10 февраля до вечера будет отключено водоснабжение Об этом заявили в мэрии Орла.





10 февраля 2022 года с 9:00 до 17:00 в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на водопроводной сети по Московскому шоссе, 153 временно прекращено водоснабжение абонентов по следующим адресам:



• Московское шоссе, д. 156 (троллейбусное депо); д. 158 кор. 1, 2, 3; д. 160 кор. 1, 2, 3; 162; • Орловский район, деревня Старцево: ул. Колледжская, д. 2 (техникум), д. 4, д. 4А, д. 6; ул. Комаринская, д. 3; ул. Приветливая.





Артём Ежаков





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