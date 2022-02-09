«Лыжня России» пройдёт в Орле в субботу, 12 февраля

В Орле работает комиссия по допуску участников к Всероссийской гонке. «Лыжня России» пройдёт в Парке победы.

В Орле открылась комиссия по допуску участников к Всероссийской гонке «Лыжня России». Комиссия будет работать по 11 февраля, – заявили в мэрии Орла.



Контакты: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж (Спортивная школа олимпийского резерва № 10). Телефон: (4862) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru. График работы: с 10:00 до 17:00.

Лыжники до 17 лет включительно допускаются только при наличии разрешения врача, от 18 лет и старше — при наличии разрешения или личной подписи, а также сертификата о прививке или QR-кода.



Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, заключение врача о допуске к гонке и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



Первый старт на гонках будет дан в 12:00. На 11:30 назначена церемония открытия.



Есть возможность зарегистрироваться уже в день старта – с 9:00 до 10:00 в парке Победы, где и пройдут состязания. Но сделать это будет возможно только лично и при наличии свободных номеров. Выдача номеров зарегистрированным участникам и представителям номеров состоится уже перед стартами.



Что касается самих забегов, то для юношей и девушек 2010 года рождения и младше предусмотрен маршрут длиной в километр. Два километра проедут участники 2007-2009 года рождения, а также мужчины и женщины 1967 года рождения и старше. Три километра предусмотрены для соревнующихся 2004-2006 года рождения, а также для мужчин и женщин 1968 года рождения и младше.