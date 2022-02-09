среда 9.02.2022 12:32:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:20, 9 февраля 2022 года

«Лыжня России» пройдёт в Орле в субботу, 12 февраля

В Орле работает комиссия по допуску участников к Всероссийской гонке. «Лыжня России» пройдёт в Парке победы.


В Орле открылась комиссия по допуску участников к Всероссийской гонке «Лыжня России». Комиссия будет работать по 11 февраля, – заявили в мэрии Орла.
 

Контакты: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж (Спортивная школа олимпийского резерва № 10). Телефон: (4862) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru. График работы: с 10:00 до 17:00.

Лыжники до 17 лет включительно допускаются только при наличии разрешения врача, от 18 лет и старше — при наличии разрешения или личной подписи, а также сертификата о прививке или QR-кода.
 
Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, заключение врача о допуске к гонке и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
 
Первый старт на гонках будет дан в 12:00. На 11:30 назначена церемония открытия. 
 
Есть возможность зарегистрироваться уже в день старта – с 9:00 до 10:00 в парке Победы, где и пройдут состязания. Но сделать это будет возможно только лично и при наличии свободных номеров. Выдача номеров зарегистрированным участникам и представителям номеров состоится уже перед стартами.

Что касается самих забегов, то для юношей и девушек 2010 года рождения и младше предусмотрен маршрут длиной в километр. Два километра проедут участники 2007-2009 года рождения, а также мужчины и женщины 1967 года рождения и старше. Три километра предусмотрены для соревнующихся 2004-2006 года рождения, а также для мужчин и женщин 1968 года рождения и младше.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.