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12:40, 9 февраля 2022 года В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка работ народного художника СССР Сергея Герасимова и его учеников Людям старшего поколения работы Герасимова знакомы по многочисленным книжным иллюстрациям советской эпохи. Он был не только талантливым мастером, но и отличным педагогом, воспитавшим целую плеяду известных художников.





В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Народного художника СССР С. В. Герасимова и его учеников «Линия, цвет и движение». Орловцам представилась возможность увидеть работы из фондов филиала Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника – Можайского историко-краеведческого музея, а также из фондов орловского музея ИЗО. В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Народного художника СССР С. В. Герасимова и его учеников «Линия, цвет и движение». Орловцам представилась возможность увидеть работы из фондов филиала Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника – Можайского историко-краеведческого музея, а также из фондов орловского музея ИЗО. Известный русский и советский живописец Герасимов родился на стыке двух веков. Многие из его работ украшают сегодня Третьяковскую галерею, особенную известность, он приобрёл в советское время как иллюстратор, был одним из организаторов Союза художников СССР. Татьяна Тимашева, старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: «Его пейзажи - очень нежные, очень лиричные, тихие, спокойные, которые отразили истинный облик России, без внешних эффектов, без желания зрителя чем-то поразить. Это его великолепные иллюстрации, которые были выполнены к классике мировой литературы, и у многих дома, наверное, есть издания советского периода, проиллюстрированные этим художником». Так, например, на выставке можно увидеть его наброски 30-х годов прошлого века к некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особое место в его творчестве занимает целая серия, посвященная Бородинскому сражению. Художник родился в Можайске в 1885 году и ещё застал в живых детей и внуков сражавшихся там солдат. Татьяна Тимашева, старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: «Эти живые впечатления сформировали его как художника-патриота и как гражданина. Он создал интересную серию в технике карандаша, белил и черной акварели, где полководец предстает в разных ситуациях - объезжающим войска, рассказывающим солдатам истории, которые должны были поднять их боевой дух». Художник часто бывал на легендарном Бородинском поле, и очень заметно, что передает он эти события с чувством национальной гордости. Прекрасны и его карандашные пейзажи и зарисовки на сельскую тему. На выставке также представлены графические произведения учеников Герасимова. Среди них работы Алексея Пахомова, Алексея Лаптева, Григория Ечеистова, Николая Дормидонтова и других. Орловский музей изобразительных искусств также представил на выставке несколько произведений этих авторов из своей коллекции. Выставка открыта до 10 марта.





Эва Стасюлевич





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