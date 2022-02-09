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13:00, 9 февраля 2022 года В Орле волонтёры заменяют медперсонал поликлиник Как строится их работа, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Орловцев с подтвержденным диагнозом «ковид» сейчас в пять раз больше, чем в предыдущую волну пандемии коронавируса. Нагрузка на поликлиники - колоссальная. Несмотря на все меры предосторожности, вирус сбивает с ног и медперсонал. В регистратуре поликлиники №2 остались лишь волонтёры, а персонал - на больничном. Волонтёр Юлия Трубникова обычно доставляла лекарства больным коронавирусом, но сейчас её помощь важнее здесь. Юлия Трубникова, волонтёр-медик: «Очень большой поток пациентов, около 48 пациентов на одного терапевта в течение одной смены, а нам необходимо все эти карточки найти и соответственно туда отправить». При этом норма для терапевта - 20 пациентов в смену. В доковидное время за сутки фиксировали около трёх десятков обращений. Сейчас - около тысячи. Это и выезд терапевта на дом к больному, и сотрудников лаборатории для ПЦР тестирования, и доставка лекарств пациентам. Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «Автопарк, который так называемые грязные выезды обслуживает, он нам необходим, чтобы максимально доехали до наших пациентов. А сегодня и жители Орловской области помогают, за что я им благодарен. В том числе, это и студенты наших училищ и институтов помогают. Практически мы сейчас не задействуем наших сотрудников и наш автопарк, для того чтобы довозить лекарственные средства». Волонтёры-медики помогают и с бумагами. Задача Валерии Ставцевой - обзвонить пациентов, узнать об их самочувствие, а перевести информацию в электронный вид, в том числе и результаты ПЦР тестирования. Валерия Ставцева, волонтёр-медик: «Информацию по мазкам нам предоставляет поликлиника, но так как медсёстры не справляются с потоком пациентов, мы помогаем им в этом». Работа у волонтёров посменная - дневная и вечерняя. Добровольцы сами выбирают время, когда им удобнее. Ребятам приходится совмещать помощь в поликлинике с учёбой. Только в поликлинике № 3 ежедневно волонтёры-медики доставляют лекарства двум сотням орловцев. Ангелина Чегиль, исполняющая обязанности главного врача поликлиники №3: «Зачастую они делают это пешком, то есть на них нагрузка большая. К сожалению, бывают безответственные пациенты, которые ставят их в такие условия, что приезжают волонтёры и почему-то пациента не оказывается дома». При этом если один раз ребята постучались в закрытую дверь, они сделают и вторую попытку, но тогда может не дождаться помощи тот, кому она действительно необходима.





Анна Вайсергисер





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