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11:44, 9 февраля 2022 года Накануне 961 житель Орловской области заболел COVID-19

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлен 961 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 85 580). Госпитализирован 151 человек.



Накануне выписано 287 жителей региона (всего – 71 390). Умерли восемь человек. С начала пандемии в области скончалось 1 660 граждан.





Артём Ежаков





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