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13:20, 9 февраля 2022 года

В Ливнах установили памятник святителю Николаю Чудотворцу

Монумент угоднику появился на площади Сергея Булгакова.


В Ливнах на площади Сергея Булгакова установили бронзовый памятник святителю Николаю Чудотворцу за авторством Олега Молчанова. Угодник изображён в виде покровителя города, в левой руке он держит храм – как символ города, в правой – меч, как символ покровительства над Ливнами и их духовной защиты.
Церемония открытия монумента должна была состояться уже в это воскресенье, 13 февраля, но пандемия диктует свои условия. Пока что дата торжества сдвинута на 13 марта, во время Недели Торжества Православия.
 
«Будем надеяться, что молитвами святителя Николая Чудотворца эпидемиологическая обстановка позволит совершить торжественное открытие и освящение памятника одному из самых почитаемых святых православной церкви», – заявили в Ливенской епархии. 
 
Фото с сайта Ливенской епархии



Артём Ежаков


 
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