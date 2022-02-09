Орловцам напомнили контакты для обращений с проблемами оказания медпомощи детям

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13:40, 9 февраля 2022 года
Орловцам напомнили контакты для обращений с проблемами оказания медпомощи детямУполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский опубликовал их в соцсетях.
Детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский напомнил орловцам о контактах, куда родители могут обратиться в случае проблем оказания медпомощи детям.
«Если вы столкнулись с проблемами при лечении заболеваний у детей, не знаете, как обратиться в профильные медицинские центры, сообщите о своей проблеме мне. Обращение можно направить в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области на адрес электронной почты: oreldeti57@yandex.ru
, почтовый адрес: 302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 216
или по тел. 8(4862) 43-08-59
», – пишет Домогатский
.
Артём Ежаков