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Главная » Новости

13:40, 9 февраля 2022 года

Орловцам напомнили контакты для обращений с проблемами оказания медпомощи детям

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский опубликовал их в соцсетях.


Детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский напомнил орловцам о контактах, куда родители могут обратиться в случае проблем оказания медпомощи детям.
 
«Если вы столкнулись с проблемами при лечении заболеваний у детей, не знаете, как обратиться в профильные медицинские центры, сообщите о своей проблеме мне. Обращение можно направить в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области на адрес электронной почты: oreldeti57@yandex.ru, почтовый адрес: 302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 216 или по тел. 8(4862) 43-08-59», – пишет Домогатский.



Артём Ежаков


 
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