Главная » Новости



13:40, 9 февраля 2022 года Орловцам напомнили контакты для обращений с проблемами оказания медпомощи детям Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский опубликовал их в соцсетях.





Детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский напомнил орловцам о контактах, куда родители могут обратиться в случае проблем оказания медпомощи детям.

302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 216 или по тел. 8(4862) 43-08-59», – пишет Домогатский. «Если вы столкнулись с проблемами при лечении заболеваний у детей, не знаете, как обратиться в профильные медицинские центры, сообщите о своей проблеме мне. Обращение можно направить в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области на адрес электронной почты: oreldeti57@yandex.ru , почтовый адрес:или по тел. 8(4862)», – пишет





Артём Ежаков





Новости СМИ2