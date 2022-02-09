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13:39, 9 февраля 2022 года В Орловской области предприняты определённые меры для более успешного противостояния распространению коронавируса О ситуации в регионе рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.





Какова сегодня ситуация с COVID-19 - и в амбулаторном звене и в стационарном? - Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Орловской области продолжает оставаться достаточно сложной, напряжённой. Количество заболевших на 8 февраля 920 человек. Очень хотелось бы, чтобы ситуация была с тенденцией к снижению. По амбулаторному звену работа достаточно напряжённая, все поликлиники работаю в усиленном режиме - активно принимают пациентов, выходят на дом, волонтёры активно помогают, и мы стараемся закрыть всю потребность, которая есть. По стационарам ситуация стабильная, но мы видим некоторый прирост госпитализации. Скорая помощь работает в сложном, но стабильном режиме - в целом по области на протяжении десяти дней мы видим около 800 вызовов в сутки. Реорганизована как-то работа скорой помощи? Какова сегодня маршрутизация? - На сегодняшний момент времени мы дорабатываем систему единой маршрутизации по области. Запускается Единая диспетчерская служба на станции скорой помощи города и отрабатывается взаимосвязь со всеми подразделениями на местах. В пилотном режиме так уже работает Свердловский и Покровский районы. Но мы должны в кратчайший срок сделать это на территории всей области, чтобы была единая система управления скорой помощи. Велась большая работа по организации выдачи дистанционных больничных. Сколько уже выдано дистанционных больничных? Как работает схема? - Схема работает, мы приняли решение больше недели назад по выдаче дистанционных листков нетрудоспособности при подтверждённой новой коронавирусной инфекции. После этого еще было решение президиума оперативного штаба по выдачи дистанционных больничных в связи с ОРВИ. А в конце прошлой недели мы ещё получили постановление правительства РФ - приказ Минздрава РФ о порядке выдачи электронных листков нетрудоспособности удалённо, без визита к врачу. Жители области активно этим пользуются, заявки мы принимаем по линии 122, по обратной связи, которая размещена на сайтах медицинских организаций. Сегодня мы смотрели статистику - уже почти тысяча таких больничных листков выдана, и активно наши медицинские организации работают, в том числе и Плещеевская ЦРБ, где мы сейчас и находимся. Прошла реорганизация службы 122. Сколько там сегодня работает операторов, и как работают колл-центры? - Служба 122 продолжает развиваться, и мы отлаживаем её работу, и в ручном режиме отрабатываем какие-то ошибки. Служба 122 состоит из трёх направлений: это и штатная линия, которая до роста заболеваемости работала, плюс к этому мы создали ещё отдельные линии по приёму заявок, касающихся конфликтных ситуаций, и дополнительно была создана горячая линия, где работают волонтёры. 32 линии единовременно принимают звонки. Я сам пробовал дозвониться, и достаточно быстро связался с кнопкой 7, на которой ведётся консультация по выдаче листков нетрудоспособности, у меня время соединения было буквально 10-12 секунд. На самом деле, среднее время дозвона по статистике за последние дни в пределах трёх минут. Но, естественно, в период пиковых нагрузок мы стараемся максимально увеличить количество операторов, чтобы жители области недолго ждали дозвона.





Елена Литинская





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