Тяжба «Ремспецмоста» по поводу возврата аванса на Красный мост продолжится в орловском арбитраже

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14:00, 9 февраля 2022 года
Тяжба «Ремспецмоста» по поводу возврата аванса на Красный мост продолжится в орловском арбитражеСоответствующая информация появилась в картотеке дел.
Белгородский арбитражный суд постановил перенести рассмотрение иска печально известной местной компании «Ремспецмост» по поводу возврата аванса на Красный мост в орловский арбитраж. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.
Претензия белгородской фирмы касается Управления капитального строительства г. Орла, позднее из нее исключили АО «Белгородсоцбанк». В иске «Ремспецмост» поясняет, что действия УКСа по возврату банковской гарантии в 170 млн рублей незаконны. Компания и белгородский банк просили оставить дело в «родной» инстанции.
Артём Ежаков