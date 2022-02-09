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14:48, 9 февраля 2022 года

В Орле студенты двух колледжей испекли пироги для медиков

Сладкие подарки получил медперсонал больницы имени Боткина.


В непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, поддержать медиков решили студенты технологического техникума и техникума агробизнеса и транспорта. Ребята испекли пироги для медперсонала больницы им. Боткина.
 
Дарья Остроухова, студентка Орловского технологического техникума: «Медперсонал старается для нас, а мы стараемся для него, стараемся добром отвечать на добро». 
 
Алевтина Новикова, старшая медсестра приемного отделения городской больницы им.Боткина: «Они высоко ценят наш труд и поддерживают морально такими подарками в это тяжелое время».
 
Как отметил заместитель главврача по возрастной поликлинике Александр Кондратьев, на лицах медсестёр, получивших сладкие подарки, даже появились улыбки.
 
Кстати, только пирогами поддержка медиков не ограничилась. Представители техникума агробизнеса и транспорта взяли на себя ещё и доставку лекарств больным, которые проживают в Северном районе Орла. В среднем за день помощники посещают порядка 50 адресов. 
 
Алексей Гостев, студент Орловского техникума агробизнеса и транспорта: «Это делается не для галочки, это касается всего населения. Помогая другим, мы помогаем и себе».



Юлия Опанасюк


 
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