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15:30, 9 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Молодёжь устроила врачам больницы им. Боткина сладкую пятиминутку. Пироги испекли студенты двух орловских колледжей.



- Дело мастера. Участники регионального чемпионата проходят испытания.



- От оберегов до произведений искусства. В Болхове открылась выставка вышивки.



- В Орловской области на место выбывших медиков встают волонтёры.



- Сегодня девятиклассники получали допуск к ОГЭ. Им предстояло пройти собеседование по русскому языку.



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