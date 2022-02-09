Главная » Новости



15:55, 9 февраля 2022 года Экс-главе Шаховской колонии назначено четыре года лишения свободы за коррупцию Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.





Бывший начальник КП-3 УФСИН России по Орловской области приговорен к четырем годам общего режима за превышение должностных полномочий и получении взятки. Также ему на три года запретили занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов.



Из материалов дела следует, что мужчина, занимая пост главы Шаховской колонии, дал своему подчиненному незаконное поручение не фиксировать обнаружение у одного из заключенных мобильного телефона, рассчитывая затем получить от осужденного деньги. Позднее начальник тюремного учреждения через посредника получил 150 тысяч рублей в обмен на бездействие по факту нахождения у заключенного аналогичного гаджета, а также покровительство заключенному.





Артём Ежаков





Новости СМИ2