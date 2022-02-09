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15:59, 9 февраля 2022 года Орловцев предупреждают об опасности выхода на лёд Ледяная корка на водоёмах начинает подтаивать.





Жителей Орла и области просят не выходить на лёд. Температура воздуха в последнее время установилась в пределах 0°C, и лёд на водоёмах начал подтаивать – уже можно наблюдать промоины.



Жителей области просят обращать внимание на детей на льду. Не лишним будет напомнить им опасности. В случае предпосылок к беде или во время таковой звоните по телефонам «112» или ЕДДС города Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.





Артём Ежаков





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