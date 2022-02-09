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16:05, 9 февраля 2022 года В Орле продолжается дорожный ямочный ремонт С начала года «Спецавтобаза» отремонтировала почти 600 кв. метров асфальтового полотна.





В Орле продолжается дорожный ямочный ремонт. С начала года «Спецавтобаза» отремонтировала почти 600 кв. метров асфальтового полотна. Работы выполняются литым асфальтом – его можно использовать при температуре до -10℃.



Уже отремонтированы дороги по улицам 1-й Посадской, Салтыкова-Щедрина, МОПРа, Автовокзальной, Раздольной, Генерала Родина, Мостовой, Ляшко, Приборостроительной, на перекрестке ул. Васильевской и ул. 2-й Посадской, Комсомольской, Курской, Карачевской, Максима Горького, Маяковского на Крачевском шоссе, на Тургеневском и Лужковском мостах, а – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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