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16:15, 9 февраля 2022 года В Орле будущие медики и страховые агенты соревновались в профессионализме В Орловской области проходит региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. С участниками познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





В Орловской области проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



В компетенции «Медицинский и социальный уход» свои умения демонстрировали шесть участников. Испытания проходили на площадке Орловского медколледжа. Как отметила главный эксперт компетенции Юлия Капицина, ребята владеют хорошими навыками самоорганизации, планирования и оказания медпомощи.



На площадке автодорожного техникума сегодня проходили испытания для страховых агентов. Несмотря на то, что данной компетенции уже два года, для Орла это новинка. Участвуют здесь десять человек.



Оксана Колчина, менеджер компетенции «Агент страховой»: «Агент страховой должен уметь и маркетинговым планированием заниматься, и рассчитывать финансовые риски, и делать предложения для клиентов».

Своё мастерство в разных компетенциях участники чемпионата «Молодые профессионалы» будут демонстрировать до 18 февраля. Региональные победители претендовать на участие в национальном финале, который пройдёт в конце мая в Саранске.





Юлия Опанасюк





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