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16:30, 9 февраля 2022 года Ливенцев приглашают обсудить проектирование благоустройства исторической части города Направить замечания и предложения можно до 15 февраля.





В Ливнах готовят заявку на участие в конкурсе Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предварительный отбор город прошёл в ноябре.



Теперь предстоит спроектировать благоустройство исторической части города: внутри улиц Орджоникизде, Карла Маркса, Кирова и Поликарпова общей площадью порядка 70 гектаров.



В рамках проекта будут установлены навигационные и информационные конструкции, цифровые стенды. Планируется обустроить фотозоны, разместить малые архитектурные формы, провести озеленение. Также будет усовершенствована инфраструктура.



Ливенцев приглашают обсудить проектирование. Направить замечания и предложения можно до 15 февраля. Контакты указаны на сайте администрации Ливен.



Инфографика сайта администрации города Ливны









Артём Ежаков





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