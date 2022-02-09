Ливенцев приглашают обсудить проектирование благоустройства исторической части города

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16:30, 9 февраля 2022 года
Ливенцев приглашают обсудить проектирование благоустройства исторической части городаНаправить замечания и предложения можно до 15 февраля.
В Ливнах готовят заявку на участие в конкурсе Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предварительный отбор город прошёл в ноябре.
Теперь предстоит спроектировать благоустройство исторической части города: внутри улиц Орджоникизде, Карла Маркса, Кирова и Поликарпова общей площадью порядка 70 гектаров.
В рамках проекта будут установлены навигационные и информационные конструкции, цифровые стенды. Планируется обустроить фотозоны, разместить малые архитектурные формы, провести озеленение. Также будет усовершенствована инфраструктура.
Ливенцев приглашают обсудить проектирование. Направить замечания и предложения можно до 15 февраля. Контакты указаны на сайте администрации Ливен.
Инфографика сайта администрации города Ливны
Артём Ежаков