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Главная » Новости

16:30, 9 февраля 2022 года

Ливенцев приглашают обсудить проектирование благоустройства исторической части города

Направить замечания и предложения можно до 15 февраля.


В Ливнах готовят заявку на участие в конкурсе Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предварительный отбор город прошёл в ноябре.

Теперь предстоит спроектировать благоустройство исторической части города: внутри улиц Орджоникизде, Карла Маркса, Кирова и Поликарпова общей площадью порядка 70 гектаров.

В рамках проекта будут установлены навигационные и информационные конструкции, цифровые стенды. Планируется обустроить фотозоны, разместить малые архитектурные формы, провести озеленение. Также будет усовершенствована инфраструктура.

Ливенцев приглашают обсудить проектирование. Направить замечания и предложения можно до 15 февраля. Контакты указаны на сайте администрации Ливен.

Инфографика сайта администрации города Ливны




Артём Ежаков


 
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