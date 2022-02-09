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16:32, 9 февраля 2022 года Плещеевской ЦРБ пришлось перестроить работу поликлиники Медучреждение больницы регистрирует большое количество заразившихся коронавирусом. О том, как строится работа с пациентами, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Для того чтобы оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, Плещеевской ЦРБ пришлось серьезно перестроить работу поликлиники. В первую очередь оказывается экстренная помощь больным с ковидом и вирусной инфекцией. За один день на дом врачи выезжали к более чем четырёмстам пациентов, в инфекционных боксах приняли более пятисот.



Любовь Синицына, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической помощи: «В соответствии с приказом департамента мы открыли колл-центр, который отвечает на все вопросы, в том числе и по дистанционной выдачи листов недееспособности. Отдельно выделены доктора, которые выдают, продлевают и закрывают листки нетрудоспособности».

За неделю всего в колл-центр Плещеевской больницы поступило более 2700 звонков. Дистанционно выдано более трёхсот больничных листов, в том числе и родителям заболевших детей. Количество заразившихся ковидом детей возросло в разы.



Ольга Арзамасцева, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по детству: «Вчера было к детям 124 вызова обслужено, на приёме - 128 детей было с коронавирусом».

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в поликлинике продолжают принимать экстренных пациентов с неинфекционными жалобами, работают рентген, кабинеты УЗИ и лаборатория. Принимают и узкие специалисты. В их числе гинекологи и онкологи.



Вакцинация против коронавирусной инфекции в поликлинике Плещеевской больницы продолжается, можно получить укол здоровья с 8 до 18 без предварительной записи.



Как отмечают медики, возросло и количество пациентов стационара. Из 90 развернутых коек свободно только 5. В основном это больные лёгкой и средней тяжести.

Александр Лежепеков, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по медицинской части: «Лёгкая степень, в основном, вызвана штаммом «омикрон», средняя тяжесть - это штамм «дельта», никуда «дельта» пока не делась, и мы её наблюдаем».

Примерно такая же ситуация во всех районах региона, говорят специалисты Роспотребнадзора. Заболеваемость - высокая. Правда, процент тяжелых случаев меньше.



Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Доля пневмоний, если она доходила до 20 процентов, сейчас в пределах 5-6 процентов. В остальных случаях заболевание протекает в виде острой респираторной инфекции».

Однако ежедневно в Орловской области регистрируется около тысячи заболевших ковидом, поэтому медики призывают к осторожности. Это поможет и самим людям не заболеть, и снизит нагрузку на лечебные учреждения.





Елена Литинская





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