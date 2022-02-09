среда 9.02.2022 18:22:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:32, 9 февраля 2022 года

Плещеевской ЦРБ пришлось перестроить работу поликлиники

Медучреждение больницы регистрирует большое количество заразившихся коронавирусом. О том, как строится работа с пациентами, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Для того чтобы оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, Плещеевской ЦРБ пришлось серьезно перестроить работу поликлиники. В первую очередь оказывается экстренная помощь больным с ковидом и вирусной инфекцией. За один день на дом врачи выезжали к более чем четырёмстам пациентов, в инфекционных боксах приняли более пятисот.

Любовь Синицына, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической помощи: «В соответствии с приказом департамента мы открыли колл-центр, который отвечает на все вопросы, в том числе и по дистанционной выдачи листов недееспособности. Отдельно выделены доктора, которые выдают, продлевают и закрывают листки нетрудоспособности».

За неделю всего в колл-центр Плещеевской больницы поступило более 2700 звонков. Дистанционно выдано более трёхсот больничных листов, в том числе и родителям заболевших детей. Количество заразившихся ковидом детей возросло в разы.

Ольга Арзамасцева, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по детству: «Вчера было к детям 124 вызова обслужено, на приёме - 128 детей было с коронавирусом».

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в поликлинике продолжают принимать экстренных пациентов с неинфекционными жалобами, работают рентген, кабинеты УЗИ и лаборатория. Принимают и узкие специалисты. В их числе гинекологи и онкологи.

Вакцинация против коронавирусной инфекции в поликлинике Плещеевской больницы продолжается, можно получить укол здоровья с 8 до 18 без предварительной записи.

Как отмечают медики, возросло и количество пациентов стационара. Из 90 развернутых коек свободно только 5. В основном это больные лёгкой и средней тяжести.
Александр Лежепеков, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по медицинской части: «Лёгкая степень, в основном, вызвана штаммом «омикрон», средняя тяжесть - это штамм «дельта», никуда «дельта» пока не делась, и мы её наблюдаем».

Примерно такая же ситуация во всех районах региона, говорят специалисты Роспотребнадзора. Заболеваемость - высокая. Правда, процент тяжелых случаев меньше.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Доля пневмоний, если она доходила до 20 процентов, сейчас в пределах 5-6 процентов. В остальных случаях заболевание протекает в виде острой респираторной инфекции».

Однако ежедневно в Орловской области регистрируется около тысячи заболевших ковидом, поэтому медики призывают к осторожности. Это поможет и самим людям не заболеть, и снизит нагрузку на лечебные учреждения.


Елена Литинская


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.