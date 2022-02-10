Главная » Новости



9:48, 10 февраля 2022 года В Орловской области выдано свыше тысячи электронных больничных Система оформления листка нетрудоспособности без непосредственного визита к врачу действует с 1 февраля.





С 1 февраля порядка тысячи жителей Орловской области оформили электронный больничный без непосредственного визита к врачу. Об этом заявили в региональном правительстве. Такая возможность введена в условиях стремительного распространения COVID-19 и ОРВИ. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, новый порядок действует до 15 марта.



Напомним, что порядок оформления выглядит так:



1. Подать заявку, указав свои Ф.И.О., домашний адрес, телефон в сообщении «обратной» связи по каналам, указанным на сайте вашей поликлиники или позвонив по единому номеру «122»;

2. Заявка будет принята и передана врачу, который в течение дня свяжется с пациентом и, при наличии показаний, откроет, продлит или закроет листок нетрудоспособности.

3. При наличии у пациента положительного результата ПЦР на COVID-19 необходимо обязательно сообщить об этом врачу.



Решение о посещении пациента на дому, проведения аудиоконсультаций (в том числе при решении вопроса о продлении или закрытии листа нетрудоспособности) врачи принимают индивидуально, исходя из состояния пациента.





Артём Ежаков





Новости СМИ2