четверг 10.02.2022 09:53:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

9:48, 10 февраля 2022 года

В Орловской области выдано свыше тысячи электронных больничных

Система оформления листка нетрудоспособности без непосредственного визита к врачу действует с 1 февраля.


С 1 февраля порядка тысячи жителей Орловской области оформили электронный больничный без непосредственного визита к врачу. Об этом заявили в региональном правительстве. Такая возможность введена в условиях стремительного распространения COVID-19 и ОРВИ. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, новый порядок действует до 15 марта.

Напомним, что порядок оформления выглядит так:

1. Подать заявку, указав свои Ф.И.О., домашний адрес, телефон в сообщении «обратной» связи по каналам, указанным на сайте вашей поликлиники или позвонив по единому номеру «122»;
2. Заявка будет принята и передана врачу, который в течение дня свяжется с пациентом и, при наличии показаний, откроет, продлит или закроет листок нетрудоспособности.
3. При наличии у пациента положительного результата ПЦР на COVID-19 необходимо обязательно сообщить об этом врачу.

Решение о посещении пациента на дому, проведения аудиоконсультаций (в том числе при решении вопроса о продлении или закрытии листа нетрудоспособности) врачи принимают индивидуально, исходя из состояния пациента.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.