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8:51, 10 февраля 2022 года Молодому жителю Орла грозит до 10 лет тюрьмы за хранение амфетамина Сведения о наркопреступлении оперативники получили заранее.





В Орле задержан подозреваемый хранении 1,89 грамма амфетамина, – заявили в областном УМВД. 28-летний молодой человек был пойман в Северном районе. Наркотик лежал во внутреннем кармане его куртки. Как заявил фигурант, «зелье» он купил для личного употребления.



До суда парень останется под подпиской о невыезде. В качестве максимально возможного наказания ему грозит до 10 лет тюрьмы.





Артём Ежаков





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