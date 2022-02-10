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7:52, 10 февраля 2022 года

В Орловской области на четверть выросли объёмы ипотечного кредитования

В минувшем году было заключено порядка 9 тысяч таких договоров.


В 2021 году орловские банки выдали почти 9 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 21,4 млрд рублей, что на четверть больше показателя 2021-го. Средний размер займа составил 2,4 млн рублей. 2,5 тыс. соглашений пришлись на долевое строительство.

Параллельно выросла задолженность орловцев по ипотечным договорам. На начало года она составила почти 45,5 млрд рублей. Особо подчеркивается, что жители региона в целом являются ответственными плательщиками – доля просроченной задолженности не превышает 0,3%.


Артём Ежаков


 
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