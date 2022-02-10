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6:53, 10 февраля 2022 года Орловские зоопарки получили лицензию на содержание и использование животных Об этом сообщили в областном Россельхознадзоре.





Лицензию на содержание и использование животных получил зоовыставка в Детском парке Орла, а также Дирекция особо охраняемых природных территорий, куда входят государственные природные заказники из нескольких районов области.



Как напомнили в региональном Россельхознадзоре, с 1 января 2022 года в России в обязательном порядке должна лицензироваться деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Получение документа означает, что для животных созданы все надлежащие условия.





Артём Ежаков





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