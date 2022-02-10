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9:14, 10 февраля 2022 года Орловская скелетонистка начинает выступления на Олимпиаде Сегодня состоятся предварительные заезды.





10 февраля орловская скелетонистка Алина Тарарыченкова начинает выступления на Олимпиаде. Сегодня в Пекине состоятся предварительные заезды. 11 и 12 февраля будут разыграны медали.



Алина Тарарыченкова – чемпионка Европы и серебряный призер этапа Кубка мира по скелетону. В будущем девушка планирует посвятить себя медицине, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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