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8:17, 10 февраля 2022 года Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» готовится отметить вековой юбилей Центральным событием станет Всероссийский Тургеневский праздник, который состоится 25 июня.





В этом году музею-заповеднику «Спасское-Лутовиново» исполняется 100 лет, и чтобы отметить эту дату, запланировано множество мероприятий. Центральным событием станет Всероссийский Тургеневский праздник, который состоится 25 июня, – сообщает региональный информационный портал. На празднике выступят творческие коллективы, будут организованы различные выставки, мастер-классы, лекции и многое другое. Приглашены народный артист РФ Валерий Баринов и Национальный филармонический оркестр России.



Торжества пройдут и в Орле – в литературных музеях и на главной улице города. Запланированы также театральный и музыкальный фестивали. Помимо этого, в июле состоится III Международный Тургеневский шахматный турнир, в сентябре – III Охотничий фестиваль «Записки охотника» и другие мероприятия. Параллельно обсуждается возможность создания в «Спасском» музея истории крепостного права.





Артём Ежаков





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