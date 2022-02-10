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7:01, 10 февраля 2022 года

Средний размер ипотеки в Орловской области составил 2,4 млн рублей

В 2021 году банки предоставили орловцам почти 9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21,4 млрд рублей. За год объём средств, выданных банками жителям Орловской области в качестве ипотеки, вырос почти на четверть.


Средний размер ипотечного кредита — 2,4 млн рублей.

На начало 2022 года задолженность орловцев по ипотеке составила почти 45,5 млрд рублей, тогда как год назад она была чуть менее 37 млрд. При этом орловские заемщики в основном являются ответственными плательщиками и исправно вносят платежи – доля просроченной задолженности 0,3%.

Из всех ипотечных кредитов треть по сумме и объёму приходится на ипотечные жилищные кредиты по договорам участия в долевом строительстве – в Орле в 2021 году оформлено около 2,5 тысячи кредитов на покупку строящегося жилья на сумму более 7 млрд рублей.
«Застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при долевом строительстве. Средства клиента размещаются на счетах эскроу и доступ к ним девелопер получает только после сдачи объекта. На данный момент завершено строительство более 2000 квартир, купленных с использованием счетов эскроу. Покупатели получили ключи, а деньги – 5,5 млрд рублей – перечислены застройщикам. Такой подход исключает ситуации, когда участник долевого строительства остается и без денег, и без жилья. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные деньги в полном объёме.
Средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей», - говорит начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.



Орловское Информбюро


 
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