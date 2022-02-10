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6:03, 10 февраля 2022 года

ПФР: Материнский капитал проиндексирован с 1 февраля 2022 года

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.


Материнский капитал на первого ребёнка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок рожден или усыновлён до 2020 года, а родители ещё не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который даётся, если оба ребёнка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на
53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, объём господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца, сообщают в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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