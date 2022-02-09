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18:25, 9 февраля 2022 года В Орле состоялся Кубок России по тяжелой атлетике Победители получили право выступить на европейских помостах. На турнире самых сильных побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





На Кубке России в Орле попробовать себя в толчке и рывке собрались порядка двух сотен спортсменов. Участников могло быть и больше, но повлиял коронавирус.



В тяжёлой атлетике, в отличие от других силовых видов спорта, необходимо активно проявлять свои скоростно-силовые способности и даже взрывную силу. В каждом из упражнений у спортсмена есть три попытки. Вес штанги заявляется самостоятельно. Тяжелоатлет следит не только за своими удачными действиями, но и за тем, как идут по дистанции соперники. Бывает, что приходится повышать ставки.



В списке участников – люди титулованные. Среди них - призёр чемпионатов Европы и мира Артём Окулов. В его активе - толчок на 215 килограммов. На Кубке России для победы хватило и меньшего результата. Для серебряного призёра турнира Романа Чепика Кубок России в Орле стал первым соревнованием после травмы.



Не все считают тяжёлую атлетику полноценным видом спорта, а лишь вариантом подготовки к другим видам. Спортсмены развеивают эти мифы.



Роман Чепик, серебряный призер Кубка России по тяжелой атлетике (2022 г.): «У нас не просто штанга, у нас олимпийский вид спорта - тяжёлая атлетика, где - сила, скорость, красота, красивые движения. Им нужно заниматься, а не просто ходить и качаться».

Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив в своей весовой категории, попадут в состав сборной России для подготовки к Чемпионату Европы.





Анастасия Дорохова





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