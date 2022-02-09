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18:55, 9 февраля 2022 года

Жители села Тельчье пожаловались Андрею Клычкову на отсутствие аптеки

Сегодня глава Орловской области посетил Мценский район.


Сегодня в рамках рабочей поездки в Мценский район губернатор Орловской области посетил село Тельчье. Среди прочего глава региона пообщался с местными жителями, которые рассказали губернатору о том, что сначала у них закрылась большая аптека, где можно было приобрести и рецептурные препараты, а несколько лет назад закрылись двери и аптечного пункта. Теперь за лекарствами приходится ездить в Мценск или Орёл. Андрей Клычков успокоил жителей - решение найдено. Лекарственные препараты будут продавать на базе Фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас вопрос в получении разрешительных документов. Для реализации препаратов необходима лицензия.
Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Я думаю, что в течение этого года по значительному количеству ФАПов эти лицензии все получим. Соответственно у фельдшера будет набор лекарств, первичный набор, который нужен, по сути, многим - не рецептурные лекарства, и эту задачу решим без открытия аптеки. Будет аптечный пункт в ФАПе».



Анна Вайсергисер


 
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