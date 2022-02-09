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21:20, 9 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ковидный фронт требует: первичное звено здравоохранения перестраивает методы работы. Мы заглянули в одну из поликлиник региона.



- Молодые профессионалы Орловщины борются за победу в чемпионате.



- На пьедестале почёта - самые сильные. Орёл принял Кубок России по тяжёлой атлетике.



- Жители села Тельче пожаловались Андрею Клычкову на отсутствие аптеки. Решение было озвучено незамедлительно.



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