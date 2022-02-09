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20:25, 9 февраля 2022 года Начало строительства межвузовского кампуса в Орле запланировано на 2023 год Накануне был сделан первый шаг – поставлена задача разработать проектные документы





Начало фактического строительства крупного студенческого межвузовского кампуса в Орле запланировано на 2023 год. Об этом заявили в областном правительстве. Перед ОГУ им. Тургенева, на чьей базе будет строиться кампус, а также перед ППК «Единый заказчик в сфере строительства» поставлена задача разработать проектные документы.



Ориентировочно кампус обойдется в 5,5 млрд рублей. Проект включает создание учебно-лабораторного корпуса в 30 тыс. кв. метров, сети общежитий вместимостью до полутора тысяч человек, а также создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры.



Фото с сайта информационного портала Орловской области





Артём Ежаков





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