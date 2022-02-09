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20:50, 9 февраля 2022 года В Орле не могут прийти к соглашению по вопросу концессии в парке Победы Об этом заявил во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы неоднократно выносили на обсуждение с депутатами городского совета предложение по концессии в парке Победы, чтобы там появились частные инвестиции – услуги, общепит в том числе. Но депутаты считают, что это не нужно».

Дальнейшие планы развития парка Победы включали именно концессионные соглашения – развития территории за счёт инвестора с условием использования последним объекта для личной выгоды. В рамках второго этапа работ планировалось обновление 12 гектаров парка ближе к Орлику.





Артём Ежаков





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