Главная » Новости



10:44, 10 февраля 2022 года COVID-19. Изменения санитарных правил. Разъяснения Роспотребнадзора О том, что изменилось в санитарных правилах, касающихся ковида, и какова актуальная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Орловской области, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.





Какие изменения Роспотребнадзор внёс в санитарные правила? - Ряд изменений вступили в силу с 6 февраля. Наиболее значимые для широкой массы населения - правила, касающиеся изоляции контактных лиц. Людям, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, теперь не надо находиться в изоляции, отменено такое понятие. Но управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание, что заболевшие и лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию обязаны соблюдать режим изоляции. Лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию это те, у кого появилась клиника респираторной инфекции, и в анамнезе есть контакт - семейный, или по работе, или по месту обучения - с заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Отменили также тесты при закрытии больничных? - Изменения касаются выписки пациентов. Акцентируем внимание, что выписка - только после выздоровления, и в случае если пациент находился на больничном семь и более дней, лабораторный контроль на новую коронавирусную инфекцию не проводится. К трудовой деятельности, к обучению человек допускается без повторного лабораторного обследования в случае полного выздоровления. Какова сегодня ситуация с COVID-19? Какова распространенность и заболеваемость? - Сказать о том, что на территории области достигнута какая-то стабилизация, нельзя. У нас высокие цифры заболеваемости. Пока мы стабилизации, к сожалению, не видим. Есть некоторое замедление темпа прироста и по заболеваемости ковидом, и по ОРВИ. И пока, безусловно, необходимо соблюдать все ограничительные мероприятия, чтобы удалось стабилизировать ситуацию на территории области. От нас с вами это зависит. Больным детям нельзя ходить в образовательные организации, и нам, взрослым, приходить на работу, чтобы исключить дальнейшее распространение. Есть ли информация о том, какой штамм превалирует в регионе – «дельта» или «омикрон»? - Работа по определению геновариантов, которые циркулируют на территории области, проводится в постоянном режиме. Каждую неделю мы видим прирост, увеличение доли циркуляции «омикрона». Если в начале января мы видели шесть-восемь процентов, затем доля «омикрона» составляла более 50 процентов, на предыдущей неделе было уже более 70 процентов. И по итогам текущей неделе. Я думаю, что эта цифра вырастет. Поэтому заболеваемость на территории области уже представлена штаммом «омикрон». Регистрируется ли грипп сегодня? - Случаи гриппа регистрируются, они - единичные. Пока это грипп А, но мы ожидаем и приход гриппа В. Надежды на то, что ковид уйдет, нет? - Надежда всегда есть. Но вирус показал, как он изменчив, он приобрёл свойства быстро передаваться. Будем надеяться, что это последний вариант такого широкого распространения, но прогнозы делать очень сложно, наверное, даже невозможно.





Елена Литинская





Новости СМИ2