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10:50, 10 февраля 2022 года В Орле определился подрядчик по ремонту моста из парка «Ботаника» к озеру Светлая Жизнь Напомним, что работы предстоит завершить к августу этого года.





В Орле определился подрядчик по ремонту моста из парка «Ботаника» к озеру Светлая Жизнь. Судя по документам на сайте Госзакупок, это орловская фирма «Строй – 57». Сумма соглашения – 1,9 млн рублей. Срок – до 1 августа 2022 года. Фирма обязуется предоставить годовую гарантию на работу.

Первый зампред областного совета Михаил Вдовин взял качество благоустройства на личный контроль.





Артём Ежаков





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