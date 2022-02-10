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11:05, 10 февраля 2022 года Орловская «Дорожная служба» оштрафована за нерасторопность и игнорирование прокуратуры Предприятие заплатит 50 тыс. рублей.





Прокуратура Свердловского района Орловской области осенью проверила содержание местных дорог на предмет безопасности и пришла к выводу, что ГУП ОО «Дорожная служба», в чью ответственность входит их содержание, не предприняла оперативных мер по устранению колейности и выбоин на некоторых участках трасс. Тогда главе предприятия было внесено представление, однако положение осталось прежним, поэтому на «Дорожную службу» подали в суд за невыполнение законных требований прокурора. Решением суда ГУП оштрафовано на 50 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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