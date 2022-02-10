В Орле дети спасли собаку от гибели в ледяной воде

Ребята увидели провалившееся в полынью животное и рассказали о беде сотрудникам МЧС.

Накануне вечером в Орле на месте слияния рек Оки и Орлика была спасена собака. Провалившееся в полынью животное заметили дети, которые сразу же побежали к близлежащей спасательной станции и рассказали о беде. Спасатели верёвкой вытащили собаку из ловушки.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, из них 3 выезда пришлись на пожары.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области