В Орле дети спасли собаку от гибели в ледяной воде

|Главная » Новости
11:20, 10 февраля 2022 года
В Орле дети спасли собаку от гибели в ледяной водеРебята увидели провалившееся в полынью животное и рассказали о беде сотрудникам МЧС.
Накануне вечером в Орле на месте слияния рек Оки и Орлика была спасена собака. Провалившееся в полынью животное заметили дети, которые сразу же побежали к близлежащей спасательной станции и рассказали о беде. Спасатели верёвкой вытащили собаку из ловушки.
За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, из них 3 выезда пришлись на пожары.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков