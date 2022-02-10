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11:35, 10 февраля 2022 года В Мценском районе продолжится благоустройство парка Шеншиных Проектно-сметная документация предстоящих работ получила положительное заключение Госэкспертизы.







Проектно-сметная документация благоустройства парка Шеншиных в деревне Волково Мценского района получила положительное заключение Госэкспертизы, – сообщили в региональном правительстве. Конкурс на определение подрядчика должен состояться уже в ближайшее время. Напомним, что работы по благоустройству на объекте проводились в 2020-м и 2021-м годах. В прошлом году план дальнейших работ победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, благодаря чему было получено госфинансирование в размере 56 млн рублей. Работы должны быть выполнены к декабрю 2022-го года.

Также капремонт ждёт Краснооктябрьскую школу , расположенную в бывшей усадьбе Шеншиных. На него выделено 11,4 млн рублей. Локальные работы – замена окон, обновление крыши – были выполнены заранее. Само здание было построено в конце XVIII века. Школа открылась здесь после революции. Сегодня здесь обучаются 35 местных детей.





Артём Ежаков





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