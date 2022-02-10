Трое пострадали в столкновении легковушек под Орлом

ДТП произошло накануне утром.

9 февраля в 10:20 на 23-м километре подъездной дороги к г. Орлу со стороны Знаменки произошло ДТП с тремя пострадавшими. 33-летняя автомобилистка на «Форд Фокус» врезалась в отбойник, а затем выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Ларгус». Пострадала водитель иномарки, ее 30-летняя пассажирка, а также 46-летний пассажир «Ларгуса».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, четыре человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области