За минувший год ввод жилья в Орловской области снизился на треть

Данные публикует Орёлстат.

В минувшем году в Орловской области введено в строй 308,3 тыс. кв. метров жилья, что на 30% меньше, чем в 2020-м. Такие данные отражены в отчёте Орёлстата. Большинство из этого показателя – почти три четверти – пришлось на индивидуальное строительство. Темпы ввода жилья по ИЖС выросли на 3,6%, а строительные фирмы, наоборот, просели – на 63,1%.



Также было построено 347 нежилых зданий. В подробной разбивке: 16 – промышленные объекты, 292 – сельскохозяйственные, 11 – коммерческие, 5 – административные, 3 – объекты здравоохранения, 20 – другие.