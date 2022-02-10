Ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе доделает московская фирма

Заявка ООО «УПМК – 22» была единственной, но соответствующей требованиям.

Обнародованы результаты поиска подрядчика по ремонту моста через реку Сосну в Ливенском районе. Доделывать то, что начал небезызвестный на Орловщине «Ремспецмост», будет московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», – следует из документации на сайте Госзакупок.



Судя по данным из открытых источников, компания была создана в 2014 году, придя на смену ОАО «Уваровская ПМК – 22» Уставный капитал – 36 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство земляных работ.



Соглашение оценивается в 253,3 миллиона рублей. Ремонт переправы должен быть выполнен к 30 ноября 2022 года (здесь сроки, в отличие от Красного моста, остаются прежними). Гарантия по самому мосту и дорожному покрытию составит 8 лет, по большинству других работ – 5 лет.