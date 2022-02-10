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12:10, 10 февраля 2022 года

Ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе доделает московская фирма

Заявка ООО «УПМК – 22» была единственной, но соответствующей требованиям.


Обнародованы результаты поиска подрядчика по ремонту моста через реку Сосну в Ливенском районе. Доделывать то, что начал небезызвестный на Орловщине «Ремспецмост», будет московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», – следует из документации на сайте Госзакупок.

Судя по данным из открытых источников, компания была создана в 2014 году, придя на смену ОАО «Уваровская ПМК – 22» Уставный капитал – 36 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство земляных работ.
 
Соглашение оценивается в 253,3 миллиона рублей. Ремонт переправы должен быть выполнен к 30 ноября 2022 года (здесь сроки, в отличие от Красного моста, остаются прежними). Гарантия по самому мосту и дорожному покрытию составит 8 лет, по большинству других работ – 5 лет.



Артём Ежаков


 
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