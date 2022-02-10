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12:30, 10 февраля 2022 года Пожилая орловчанка отдала лже-банкирам 780 тыс. рублей Пенсионерка оформила несколько кредитов и перевела деньги на якобы безопасный счёт.





В Орле расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве, – заявили в областном УМВД. Его жертвой стала 64-летняя женщина. Злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников службы безопасности банка, заявив, что неизвестные оформили на имя пенсионерки кредит. Чтобы разобраться с «проблемой», собеседники посоветовали орловчанке самой взять заём и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Женщина взяла несколько кредитов и перевела средства, включая собственные накопления, на продиктованный счет – всего она отдала 780 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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