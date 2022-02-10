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12:45, 10 февраля 2022 года Сельская жизнь – уже экзотика? Городские жители приезжают на ферму Вечеринских, чтобы посмотреть на страусов. Но, оказывается, и привычные для наших краёв животные, тоже представляют собой диковинку для горожанина. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк пообщалась с фермерами и узнала об их дальнейших планах.





Место для своего будущего родового поместья Иван и Екатерина выбрали в пятидесяти километрах от Орла, в селе Злынь - том самом, куда еще маленькая Катя приезжала в детстве к бабушке на каникулы. Именно тоска по сельским просторам и той свободе, что дарит здешняя жизнь, и заставила ее задуматься о возвращении. Поэтому в 2008 году семья решилась на окончательный переезд. Екатерина Вечеринская, жительница Болховского района: «Мы приехали с козой и пятью курами, у нас они в машине были. Лето пережили на скопленные деньги, а с сентября Иван пошел работать на молочный комплекс, и зажили». Временным пристанищем для семьи Вечеринских стал старенький домик бабушки, без воды и газа. За долгие годы без присмотра он изрядно обветшал, поэтому первую зиму в нем пришлось буквально выживать, устилая пол и стены коврами, чтобы из щелей не задувал сквозняк. В первый год здесь семье непросто было привыкнуть к новой роли - сельских жителей. Впрочем, опыт пришёл со временем. На следующее лето они уже подлатали бабушкин домик, наладили отопление. А ещё через пять лет начали строить своё родовое гнездо. И теперь, спустя почти 15 лет сельской жизни они уже и не мыслят о жизни в большом городе. Иван Вечеринский, житель Болховского района: «Иногда возникают сомнения, но стоит доехать до города - сомнения отпадают. Кто обычный средний житель города? Обычный винтик системы. А здесь я хозяин». Свой путь сельских жителей Вечеринские поначалу тоже начинали как привычные винтики в системе. Иван устроился на местную ферму электриком, Екатерина работала медсестрой. Но вскоре всю свою энергию они направили на развитие личного подсобного хозяйства. И однажды им захотелось разнообразить привычный набор живности. Так родилась идея страусиной фермы. Екатерина Вечеринская, жительница Болховского района: «Страусы - они интересны в развитии, с них можно брать и мясо, и яйца. Конкуренции они не составляют, растут быстро. Главное - найти к ним подход, набраться опыта. Не всё так быстро, как хотелось бы». Целый год у Екатерины ушёл на то, чтобы заразить мужа идеей создания страусиной фермы. А когда и этот рубеж был взят, она принялась за разработку бизнес-плана для получения гранта от департамента сельского хозяйства. Документы для него она готовила долгими бессонными ночами, запираясь на втором этаже, когда все домочадцы ложились спать. А потом была защита проекта и получение гранта. На полтора миллиона рублей Вечеринские купили первых страусов. А Иван взялся за строительство большого птичника. Иван Вечеринский, житель Болховского района: «Все мечты, которые она создает, воплощаю я. Весь физический труд, весь неблагодарный труд остаётся на людях более выносливых, чем мыслители». Сейчас Екатерина и Иван только привыкают к работе в новых для них условиях. Решают возникающие проблемы, продолжают увеличивать птичник. А вместе с тем задумываются и о расширении бизнеса. Екатерина Вечеринская, жительница Болховского района: «Хочется развивать другую нишу - сельский агротуризм, потому что много людей хотят переехать в деревню, но боятся - страшно выехать в поле, в старый дом. Если есть дети - где их учить? Как дороги? Где магазин, медпункт? Таких вопросов возникает много». Отвечают на вопросы и развенчивают страхи Вечеринские по выходным, когда на ферму заглядывают городские гости. Екатерина Вечеринская, жительница Болховского района: «Это диковинка, и гастрономическая, и визуальная. Люди приезжают посмотреть на страусов, а в итоге получается, что их дети никогда корову не видели, ни индюков, ни гусей. Оказывается, что нашу собаку можно погладить, близко увидеть поросят, услышать, как они хрюкают, что у коровы - рога, а петухи - разных цветов бывают». Именно этим, другим миром, Вечеринским и хочется заинтересовать приезжающих на ферму. Ведь пока есть те, кто возвращается жить и работать на своей земле, село продолжит жить.





Екатерина Игнатюк





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