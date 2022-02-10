Новые технологии – на службе у старины

Болховский народный любительский коллектив «Любавушка» известен как исполнитель и собиратель народных обрядов и традиций. Условия подвигли коллектив добавить в своё творчество дух современности. Что из этого получилось, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.

Фольклорная песня «Взойди солнце» - визитная карточка болховского ансамбля народной песни «Любавушки». С ней коллектив в прошлом году победил на областном фестивале и занял первое место на фестивале православной культуры и традиций малых городов и сёл России «София». Песня - аутентична. А костюмы сшиты наподобие старинных - именно такие носили в деревне Алешня Болховского района.

Коллектив уже вместе 22 года. Именно столько лет «Любавушка» дарит радость зрителям. Удовольствие от исполнения получают и сами певицы.

С приходом пандемии фестивалей и концертов стало мало, поэтому «Любавушка» со старинными обрядами начала знакомить зрителей на сайте социально-культурного объединения в виртуальных рубриках «Народный календарь» и «О христианских праздниках».

Елена Горбунова, руководитель ансамбля народной песни «Любавушка»: «Собираем свадебные, календарные обряды, компонуем и выкладываем на сайт».

На свои песни - лирические, шуточные и плясовые - научились делать клипы. Сами исполняют, сами снимают, монтируют и выкладывают в интернет. Вот такой современный подход к аутентичному творчеству.