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13:02, 10 февраля 2022 года

Новые технологии – на службе у старины

Болховский народный любительский коллектив «Любавушка» известен как исполнитель и собиратель народных обрядов и традиций. Условия подвигли коллектив добавить в своё творчество дух современности. Что из этого получилось, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Фольклорная песня «Взойди солнце» - визитная карточка болховского ансамбля народной песни «Любавушки». С ней коллектив в прошлом году победил на областном фестивале и занял первое место на фестивале православной культуры и традиций малых городов и сёл России «София». Песня - аутентична. А костюмы сшиты наподобие старинных - именно такие носили в деревне Алешня Болховского района.
 
Коллектив уже вместе 22 года. Именно столько лет «Любавушка» дарит радость зрителям. Удовольствие от исполнения получают и сами певицы.
 
С приходом пандемии фестивалей и концертов стало мало, поэтому «Любавушка» со старинными обрядами начала знакомить зрителей на сайте социально-культурного объединения в виртуальных рубриках «Народный календарь» и «О христианских праздниках».
 
Елена Горбунова, руководитель ансамбля народной песни «Любавушка»: «Собираем свадебные, календарные обряды, компонуем и выкладываем на сайт». 
 
На свои песни - лирические, шуточные и плясовые - научились делать клипы. Сами исполняют, сами снимают, монтируют и выкладывают в интернет. Вот такой современный подход к аутентичному творчеству.



Татьяна Тимохина


 
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