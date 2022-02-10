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13:15, 10 февраля 2022 года «Ковидные» доплаты орловским медикам ждут федерального финансирования В данный момент деньги из Минздрава в регион не пришли.





В данный момент орловские медики не получил «ковидные» деньги, включая выплаты за неиспользованные отпуска, за период с июля по октябрь 2021 года. Без выплат оказался 2 601 человек. Всего это 18,2 млн рублей. Об этом заявили в областном правительстве.

Деньги на это выделяются Минздравом РФ, куда региональные власти подали заявку на финансирование. Ответа пока нет.





Артём Ежаков





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