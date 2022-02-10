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12:33, 10 февраля 2022 года 834 жителя Орловской области накануне заболело COVID-19 В больницы госпитализировано 118 человек. Шестеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 86 414). Госпитализировано 118 человек.



Накануне выписано 298 жителей региона (всего – 71 688). Умерли шестеро. С начала пандемии в области скончалось 1 666 человек.





Артём Ежаков





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