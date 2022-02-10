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13:27, 10 февраля 2022 года

Алина Тарарыченкова прошла путь от бальных танцев до скелетона

На Олимпиаде в Пекине, в составе российской сборной по скелетону, будет выступать Алина Тарарыченкова. Девушка родом из Орла. О том, какой путь прошла спортсменка, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


21-летняя Алина Тарарыченкова представляет на Олимпиаде не Орловщину, а Москву. Но начался её большой спортивный путь именно на малой родине. Как рассказал отец спортсменки Эдуард Тарарыченков, сначала были бальные танцы. 
 
Эдуард Тарарыченков, папа Алины Тарарыченковой: «Один раз она приехала из Белгорода, расстроенная. Всю дорогу плакала. Она чувствовала, что ей отдали место хуже, чем она заслуживала. Приехала и говорит мне «Пап, я хочу, как Рита, - чтобы я пробежала, и у меня эту медаль никто не отнял».
 
Рита – старшая дочь Эдуарда Тарарыченкова – в то время занималась лёгкой атлетикой. Пришла в зал и Алина. Поворотным моментом в спортивной карьере юной орловчанки стал 2014 год. В Орле проходил отбор в сборную России по бобслею и скелетону. 
 
Эдуард Тарарыченков, папа Алины Тарарыченковой: «На том отборе она выиграла у всех. Лидеров, правда, не было. И тогда тренер из Москвы сразу подошёл к нам с Анатолием Васильевичем Букаевым и предложил, чтобы она параллельно занималась скелетоном».
 
С этого момента у 14-летней Алины Тарарыченковой началась жизнь на два города - Орёл и Москва. Спустя время юная спортсменка переехала в столицу для более плотных занятий скелетоном. Имя Алины Тарарыченковой замелькало на высших строчках международных турниров. В 2018-м девушка выполнила нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса. В этот же год она могла дебютировать и на Олимпиаде. Но спортивная судьба сложилась иначе. Двигаться дальше помогли качества, доставшиеся от отца.
 
Эдуард Тарарыченков, папа Алины Тарарыченковой: «Что мне в ней нравится, это, я думаю, мы с супругой ей привили – её исполнительность. Александр Николаевич Зайцев – тренер по скелетону – он ей пишет планы, если она приезжает на три дня в Орёл. Он ей написал план – даже если большой, она его всё равно выполнит. Тренировки будет делать по 3-4 часа».
 
Исполнительность и способность бороться помогли Алине дойти до главных своих стартов – олимпийских. Сейчас, в эпоху коронавируса, приходится желать спортсменам отрицательных результатов. Речь, конечно же, только о ПЦР-тестах.
 
Эдуард Тарарыченков, папа Алины Тарарыченковой: «Они в Новогорске каждый день сдавали. И потом, когда прилетели туда, там гораздо жёстче тесты. Они и глубже берут, и даже с одежды берут мазки, и со скелетона. Очень проблематично, жёстко. Но, рассказывала, что очень красиво. Правда, холодно». 
 
До отчётных стартов – всё меньше времени. А переживаний – больше.
 
Эдуард Тарарыченков, папа Алины Тарарыченковой: «Я сам спортсмен и тренер, понимаю, что её сейчас лучше не беспокоить. Она знает, как ей это делать. Очень недолго мы общаемся, стараемся её позитивно поддержать и настроить. Я, конечно, переживаю, но не так сильно, как за своих воспитанников». 

Алина, борись! Мы в тебя верим!



Анастасия Дорохова


 
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