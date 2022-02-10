четверг 10.02.2022 15:18:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:50, 10 февраля 2022 года

Андрей Клычков посетил Мценский район

В рамках рабочей поездки губернатор Орловской области побывал в селе Тельчье, посетил усадьбу Шеншиных, где находится школа, а также ознакомился с результатами ремонта автомобильной дороги Болхов - Мценск - Шашкино.


«Готов к труду и обороне» - эти слова в Мценском районе могут с уверенностью сказать более трёхсот человек. Здесь установлена площадка сдачи норм ГТО, доступна она любому, в любое время. Тренажеры не пустуют и в зимнее время. 
 
Накануне золотой значок ГТО из рук губернатора получил Артём Булыга. Если школьник продолжит подниматься вверх по спортивной лестнице, то при поступлении в вуз его ждут дополнительные баллы к ЕГЭ.
 
Спорт стал нормой жизни в рамках национального проекта. Подобные площадки построены в 19-ти районах. Мценскую - осмотрел Андрей Клычков.
 
В рамках рабочей поездки глава региона пообщался жителями села Тельчье. Среди прочего, зашла речь о благоустройстве дворовых территорий и капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. Губернатор осмотрел дворовую территорию дома № 20 по улице Садовой, которая приводилась в порядок в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Во время встречи с губернаторами жители подняли и насущный вопрос. В селе закрылась большая аптека, где можно было приобрести рецептурные препараты, а несколько лет назад люди и вовсе остались без аптечного пункта. Решение проблемы было озвучено на месте.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что в течение этого года по значительному количеству ФАПов эти лицензии все получим. Соответственно у фельдшера будет набор лекарств, первичный набор, который нужен, по сути, многим - не рецептурные лекарства, и эту задачу решим без открытия аптеки. Будет аптечный пункт в ФАПе».
 
Еще одним пунктом, который посетил Андрей Клычков в Мценском районе, стал парк Шеншиных, который находится в деревне Волково. В минувшем году часть территории парка была благоустроена. В этом году работы будут продолжены. Проектно-сметная документация на дальнейшее благоустройство прошла госэкспертизу. 
 
В парке появится целая поляна единорогов. Девять сказочных скульптур уже готовятся. 
 
Здание старинной усадьбы XVII века, в которой сейчас располагается школа, будет капитально отремонтировано. В бывшей усадьбе Шеншиных проводился текущий ремонт: заменили окна, кровлю, стартовали работы по фасаду. За 11 миллионов приведут в порядок полы, стены, двери, перегородки. При этом архитектурные особенности - сохранят. Это будет школа XXI века, но с атмосферой - XVII. Уроки здесь проходят в основном на втором этаже, на первом планируют организовать музей. 
 
Далее Андрей Клычков ознакомился с результатами ремонта автодороги общего Болхов - Мценск - Шашкино. Работы проводились в прошлом году, отремонтировано 9 км дороги. Весной на этом объекте поставят окончательно точку.



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.