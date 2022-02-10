Андрей Клычков посетил Мценский район

В рамках рабочей поездки губернатор Орловской области побывал в селе Тельчье, посетил усадьбу Шеншиных, где находится школа, а также ознакомился с результатами ремонта автомобильной дороги Болхов - Мценск - Шашкино.

«Готов к труду и обороне» - эти слова в Мценском районе могут с уверенностью сказать более трёхсот человек. Здесь установлена площадка сдачи норм ГТО, доступна она любому, в любое время. Тренажеры не пустуют и в зимнее время.

Накануне золотой значок ГТО из рук губернатора получил Артём Булыга. Если школьник продолжит подниматься вверх по спортивной лестнице, то при поступлении в вуз его ждут дополнительные баллы к ЕГЭ.

Спорт стал нормой жизни в рамках национального проекта. Подобные площадки построены в 19-ти районах. Мценскую - осмотрел Андрей Клычков.

В рамках рабочей поездки глава региона пообщался жителями села Тельчье. Среди прочего, зашла речь о благоустройстве дворовых территорий и капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. Губернатор осмотрел дворовую территорию дома № 20 по улице Садовой, которая приводилась в порядок в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Во время встречи с губернаторами жители подняли и насущный вопрос. В селе закрылась большая аптека, где можно было приобрести рецептурные препараты, а несколько лет назад люди и вовсе остались без аптечного пункта. Решение проблемы было озвучено на месте.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что в течение этого года по значительному количеству ФАПов эти лицензии все получим. Соответственно у фельдшера будет набор лекарств, первичный набор, который нужен, по сути, многим - не рецептурные лекарства, и эту задачу решим без открытия аптеки. Будет аптечный пункт в ФАПе».

Еще одним пунктом, который посетил Андрей Клычков в Мценском районе, стал парк Шеншиных, который находится в деревне Волково. В минувшем году часть территории парка была благоустроена. В этом году работы будут продолжены. Проектно-сметная документация на дальнейшее благоустройство прошла госэкспертизу.

В парке появится целая поляна единорогов. Девять сказочных скульптур уже готовятся.

Здание старинной усадьбы XVII века, в которой сейчас располагается школа, будет капитально отремонтировано. В бывшей усадьбе Шеншиных проводился текущий ремонт: заменили окна, кровлю, стартовали работы по фасаду. За 11 миллионов приведут в порядок полы, стены, двери, перегородки. При этом архитектурные особенности - сохранят. Это будет школа XXI века, но с атмосферой - XVII. Уроки здесь проходят в основном на втором этаже, на первом планируют организовать музей.

Далее Андрей Клычков ознакомился с результатами ремонта автодороги общего Болхов - Мценск - Шашкино. Работы проводились в прошлом году, отремонтировано 9 км дороги. Весной на этом объекте поставят окончательно точку.