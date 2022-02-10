Главная » Новости



14:58, 10 февраля 2022 года Ремонт пострадавшего дома в Хотынце планируют начать в максимально короткие сроки В понедельник там обрушилась кровля и была частично повреждена наружная стена.





Ремонт пострадавшего дома № 2 на ул. Привокзальной в Хотынце планируют начать «в самые сжатые сроки», – доложил губернатору Андрею Клычкову глава местной администрации Евгений Никишин. Завтра специалисты вынесут свое заключение по состоянию здания. Напомним, что в понедельник там обрушилась кровля и была частично повреждена наружная стена. Предварительная версия – ненадлежащая работа по очистке крыши от снега.



В целях сохранности имущества жильцов здание взято под охрану. Против протечки уложено специальное покрытие. Люди эвакуированы.



Дом 1978 года постройки с 2015 года находился на самоуправлении. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет проводят свои проверки.



фото портала Орловской области









Артём Ежаков





Новости СМИ2