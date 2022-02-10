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15:02, 10 февраля 2022 года

«Омикрон» найден в 90% проб в Орловской области

Заболеваемость коронавирусом на этой неделе выросла на 86% по сравнению с прошлой семидневкой.


Штамм «омикрон» найден в 91,3% проб, взятых у больных на этой неделе. Остаток приходится на «дельту». Заболеваемость коронавирусом по сравнению с прошлой семидневкой выросла на 86%. Статистика была озвучена на заедании регионального оперативного штаба.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Наиболее значительных – среди детей в возрасте до 6 лет (в 2,4 раза) и граждан в возрасте старше 65 лет (в 2 раза).

В структуре заболевших на долю детей приходится 16,2% случаев. В данный момент привито 357 подростков.

Как заявил глава областного депздрава Станислав Шувалов, значительных очередей в медучреждениях не зафиксировано. Было выдано свыше 2 тысяч электронных больничных.


Артём Ежаков


 
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