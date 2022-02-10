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15:03, 10 февраля 2022 года Ночная жизнь в Орловской области снова приостановлена минимум на неделю Клубы, бары и прочие заведения по-прежнему не будут работать с 23:00 до 6:00.





В Орловской области решением оперштаба по COVID-19 минимум до 17 февраля включительно снова приостановлена работа заведений общепита и ночных клубов во временном отрезке с 23:00 до 6:00. Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов, а также придорожных кафе, работающих вдоль федеральных трасс.





Артём Ежаков





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